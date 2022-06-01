Dance machine, 30 ans : la soirée événement
Dance machine, 30 ans : la soirée événement
Pour fêter les 30 ans de l’émission culte Dance Machine, Ophélie Winter rouvre la plus grande discothèque du monde le temps d’une soirée au cœur du Dôme de Paris ! Il y a 30 ans, M6 lançait Dance Machine. À la fois concert géant et émission de télé, le show accueillait les stars de la scène dance devant près de 20 000 personnes dans une ambiance hystérique ! Pendant une quinzaine d’éditions successives, Dance Machine a accompagné l’histoire de la musique en recevant les plus grandes stars du moment et artistes de demain. 30 ans plus tard, Ophélie Winter reprend les commandes de l’évènement le plus dance et nostalgique de l’année ! Les artistes qui ont marqué l’émission ont répondu présents pour interpréter leurs plus grands tubes de l’époque : Corona, Dr. Alban, Tania Evans (Culture Beat), Worlds Apart, Billy Crawford, Organiz, Poetic Lover… De nombreuses images d’archives vont vous replonger dans les moments les plus marquants de Dance Machine ! © TERMINAL 9 STUDIOS

