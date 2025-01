L’histoire des chansonniers se confond avec celle d’une tradition française : l’humour politique et sa raillerie irrévérencieuse. Ils n’ont qu’une volonté : brocarder l’actualité. À travers des témoignages et des images d’archives, ce documentaire s’intéresse à la satire politique du XXIe siècle. Se moquer, fustiger, mais toujours avec élégance et liberté. Les chansonniers de l’ère moderne ont pris nombres de visages et de voix. Une exception à la française. © ACT4 PRODUCTIONS