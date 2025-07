Disneyland Paris, Parc Astérix, Futuroscope, cette année vos parcs d’attractions préférés ont investi des millions d’euros pour battre des records de fréquentation. Leur but, réunir le tiercé gagnant : hôtels immersifs, restaurants familiaux et attractions spectaculaires. Chez le leader Disneyland Paris, les six hôtels du parc ne suffisent plus à accueillir les 40 000 visiteurs quotidiens. Alors, des centaines de particuliers proposent sur AirBnB des hébergements deux fois moins chers, et poussent l’immersion au maximum avec de la déco digne d’un parc d’attractions. Le Parc Astérix, lui, prépare en secret un nouveau projet pharaonique : un hôtel de trois cents chambres sur le thème des Mille et Une Nuits. Nouvel hôtel, mais aussi nouveau manège et nouveaux restaurants, Astérix va inaugurer « Les fastes du Nil » avec une nouvelle recette de burger à la merguez. Proposer toujours des nouveautés c’est aussi l’ambition d’un redoutable challenger régional : le Futuroscope. Le parc s’est métamorphosé. Son nouveau pari : Mission Bermudes, un grand huit aquatique à 25 millions d’euros ! © C PRODUCTIONS