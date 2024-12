4 épisodes

Qui peut bien exercer l’étrange métier d’agent funéraire ? Familière de tous et pourtant enveloppée de mystère, cette profession si particulière est exercée par environ 4 000 familles en France ! Cette série-documentaire va suivre le quotidien peu commun et parfois déconcertant de quatre familles… Qu’elles exercent ce métier depuis des générations ou depuis quelques mois, ces familles ont en commun leur professionnalisme, leur empathie, l’amour de leur métier et leur dévouement. Leur mission : rassurer et respecter les souhaits des familles qui leur font confiance. Dans une ambiance chaleureuse, elles œuvrent tous les jours pour que le dernier voyage soit le plus doux possible et ne sont jamais à court d’idées pour y arriver. Cérémonies personnalisées, convoi funéraire d’exception ou encore accompagnement au deuil, tout est peaufiné dans les moindres détails et les challenges ne manquent pas ! © BBC (groupe)