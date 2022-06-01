Maman, j'ai raté l'avion
Maman, j'ai raté l'avion
6play

À l'occasion des fêtes de Noël, la famille McCallister a décidé de partir en vacances à Paris. Mais dans la précipitation du départ, les parents oublient le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de neuf ans. Il se retrouve alors tout seul dans la grande maison familiale de Chicago. Il reprend vite les choses en mains, accumulant joyeusement les catastrophes, et assumant les tâches quotidiennes avec un sérieux imperturbable : cuisine, ménage, lessive et courses. Il décore même son propre sapin de Noël lorsque soudain, deux visiteurs mal intentionnés tentent de s'introduire dans la maison... THE WALT DISNEY COMPANY

Voir la vidéo

Film | Comédie

Vous aimerez aussi...

  • L'amour vu du pré
    m6replay
  • Les real housewives de New York
    w9replay
  • L'amour est dans le pré
    m6replay
  • Tout va très bien !
    parispremierereplay
  • Les grosses têtes
    podcast
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay
  • Très très bon
    parispremierereplay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Un dîner presque parfait
    gulli
  • Elementary
    m6replay
  • Tous en cuisine : la recette du jour
    m6replay
  • Le 1945
    m6replay