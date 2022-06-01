À l'occasion des fêtes de Noël, la famille McCallister a décidé de partir en vacances à Paris. Mais dans la précipitation du départ, les parents oublient le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de neuf ans. Il se retrouve alors tout seul dans la grande maison familiale de Chicago. Il reprend vite les choses en mains, accumulant joyeusement les catastrophes, et assumant les tâches quotidiennes avec un sérieux imperturbable : cuisine, ménage, lessive et courses. Il décore même son propre sapin de Noël lorsque soudain, deux visiteurs mal intentionnés tentent de s'introduire dans la maison... THE WALT DISNEY COMPANY