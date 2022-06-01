OSS 117 Rio ne répond plus
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1967. L'espion français Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est considéré comme le meilleur de sa profession. Il est envoyé en mission à Rio de Janeiro, à la recherche d'un ancien dignitaire nazi réfugié en Amérique du Sud. Les péripéties de son enquête vont le conduire à traverser le Brésil, accompagné d'une charmante espionne du Mossad. L'homme a du charme, la jeune femme aussi et, sur fond de bossa-nova, ils vont alterner aventures et histoire d'amour... © Gulli

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Jeunesse | Cinéma | Humour

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