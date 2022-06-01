Avec le scandale du périscolaire parisien, ces derniers mois nous ont fait prendre la mesure de la gravité des dysfonctionnements dans le traitement des affaires judiciaires concernant les mineurs. Suite au scandale Bétharram, déclenché en février 2025, des milliers d’anciens élèves de l’enseignement catholique privé ont trouvé le courage de témoigner des violences physiques et sexuelles subies durant leur scolarité. Ce documentaire donne la parole à des victimes, dont certaines parlent pour la 1re fois à visage découvert. Il révèle les mécanismes d’isolement, d’emprise, de prédation et de silence à l’œuvre pendant des décennies derrière les murs de ces établissements. Éclairé par des experts, le film raconte de façon inédite une libération collective de la parole. Une plongée au cœur du #MeToo scolaire, entre quête de réparation, résilience et volonté de protéger les enfants d’aujourd’hui. © ROCHE PRODUCTIONS