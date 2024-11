Magazine | Société | Reportage État de choc vous propose une plongée sidérante au cœur du quartier d'isolement de la prison de haute sécurité du Maine, dans le Nord-Est du pays. Pendant six mois, une caméra a pu suivre au plus près le quotidien très éprouvant des gardiens mais aussi des prisonniers. Parmi eux, Peter Gibbs, le détenu le plus redouté de toute la prison. Braquages, agressions, tentatives d'assassinat... Il a déjà passé 30 ans derrière les barreaux. Gordon Perry est un caïd multirécidiviste. Pour le meurtre d'un policier, il a été condamné à la perpétuité. Todd Fickett, lui, est un détenu particulièrement fragile. Pour un incendie volontaire qui n'a pas fait de victime, il a pris 15 ans de prison. Placé à l'isolement, il fait tout pour pouvoir sortir de sa cellule et rejoindre les détenus ordinaires. Automutilations, tentatives de suicide... Les gardiens doivent le surveiller en permanence. Adam Brulotte, 21 ans, est un petit délinquant sans envergure. Pour une bagarre qui a mal tourné, il a écopé de 4 ans de prison et n'a pas su se tenir tranquille derrière les barreaux. La prison et le quartier d'isolement sont une grande première pour lui. Va-t-il tenir le coup ? À la tête de la prison du Maine, Rodney Bouffard. Le directeur s'est lancé un défi fou : tenter de réinsérer ces détenus hyper-dangereux ou instables et réduire au maximum le nombre de prisonniers à l'isolement. Une politique qui n'est pas sans risque...