OSS 117 le Caire nid d'espions
OSS 117 le Caire nid d'espions
gulli

Égypte, 1955. Le Caire est un véritable nid d'espions. Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, une secte religieuse qui veut prendre le pouvoir... Le président de la République française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117... © Gulli

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Jeunesse | Cinéma | Humour

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