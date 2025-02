Un patron va tenter une expérience incroyable : redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise, incognito. Il va abandonner son statut de PDG et son confort de vie pour redevenir un simple apprenti dans sa propre entreprise. Pour passer incognito parmi ses employés, il va se métamorphoser et changer d'identité. © ENDEMOLSHINE PRODUCTION