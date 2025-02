Surnommé « le roi des loufoques », créateur de l'hebdomadaire mythique « L'Os à moelle », Pierre Dac était aussi un poète, un philosophe à sa manière et un résistant. À Londres, au micro de la BBC, il a été l'un des « Français qui parlent aux Français ». Ses textes, comme ses pensées, sont d'une modernité absolue. Tous les humoristes d'aujourd'hui et de demain ont, ou auront, en eux quelque chose de Pierre Dac. Parmi ses descendants et disciples, il y a Pierre Desproges, Coluche, Les Nuls, Les Guignols, Michaël Hirsch, le Gorafi et quelques autres. © SOLO & CO