De grands comédiens ont interprété, au théâtre ou au cinéma, les rôles de François Pignon ou François Perrin. Mais celui qui, sans nul doute, a su lui donner ses lettres de noblesse sur grand écran fut Pierre Richard qui interpréta sept fois les personnages de Perrin et Pignon. Deux personnages cultes sortis de l’imaginaire du célèbre réalisateur et scénariste Francis Veber. Durant 15 ans, la collaboration du duo Pierre Richard-Francis Veber a offert d’immenses succès publics et populaires qui ont su traverser l’épreuve du temps et rentrer au Panthéon des plus grandes comédies françaises. © L'ATELIER D'IMAGES