Alexandre Dumas, l’appétit de vivre
À travers le « Grand dictionnaire de cuisine », publié trois ans après sa mort, ce documentaire offre un regard inédit sur la vie d’Alexandre Dumas. De sa Picardie natale à la lutte garibaldienne, en passant par les montagnes du Caucase et la ville de Roscoff, il invite à une pérégrination sur les traces d’un artiste singulier, animé par un appétit insatiable de découvertes et de rencontres. Grâce à ce fil conducteur culinaire, un portrait plus intime de Dumas se dévoile : un homme complexe, marqué par une histoire familiale tourmentée, une quête de revanche sociale et une soif de vivre dévorante, qui imprégna un XIXe siècle en pleine effervescence. Pied de nez au destin, Alexandre Dumas n’a pas voulu quitter ses contemporains sans laisser une trace de sa plus grande passion : la cuisine. Bien plus qu’une simple activité, elle devient pour lui une véritable identité, un héritage de goût et de partage qui continue encore aujourd'hui de nourrir sa légende, au côté de ses exploits littéraires. © TV ONLY

