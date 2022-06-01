Hugh Hefner s’est imposé comme la figure de proue du magazine de charme. Playboy a marqué un tournant culturel en s’imposant comme le premier magazine à destination des jeunes hommes, appâtés par des clichés de femmes nues que Hefner baptise « playmate ». Des femmes que l’homme d’affaires invite dans son immense manoir de Los Angeles, royaume de la décadence et terrain de jeu pour célébrités en tout genre. Depuis le décès d'Hefner en 2017, les secrets du manoir sortent au grand jour. Bunnies, personnel, journalistes et avocats racontent qui était Hefner et dévoilent tout ce qui a entouré l’entité Playboy : viols, drogues, overdoses, prostitution, pédopornographie et suicides. © BOSSANOVA LTD