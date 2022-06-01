Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

Une catastrophe de cristal s'attaque à Greenfield... Sacha, Pikachu et leurs amis doivent trouver une solution pour réparer les dégâts causés à cette ville jadis si élégante. Mais l'impensable se produit quand la mère de Sacha est enlevée par le puissant Entei, un Pokémon qui était censé n'exister qu'en légende... Sacha doit partir à sa rescousse, sans savoir ce que cachent réellement ces événements incroyables : une jeune fille dont le rêve est transformé en cauchemar par des Zarbi mystérieux.