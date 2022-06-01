Pokémon 3 : Le sort des Zarbi
Pokémon 3 : Le sort des Zarbi
gulli

Une catastrophe de cristal s'attaque à Greenfield... Sacha, Pikachu et leurs amis doivent trouver une solution pour réparer les dégâts causés à cette ville jadis si élégante. Mais l'impensable se produit quand la mère de Sacha est enlevée par le puissant Entei, un Pokémon qui était censé n'exister qu'en légende... Sacha doit partir à sa rescousse, sans savoir ce que cachent réellement ces événements incroyables : une jeune fille dont le rêve est transformé en cauchemar par des Zarbi mystérieux. © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

  • Pokémon 3 : Le sort des Zarbi
    gulli

    Pokémon 3 : Le sort des Zarbi

    1:13:23

    Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

    Une catastrophe de cristal s'attaque à Greenfield... Sacha, Pikachu et leurs amis doivent trouver une solution pour réparer les dégâts causés à cette ville jadis si élégante. Mais l'impensable se produit quand la mère de Sacha est enlevée par le puissant Entei, un Pokémon qui était censé n'exister qu'en légende... Sacha doit partir à sa rescousse, sans savoir ce que cachent réellement ces événements incroyables : une jeune fille dont le rêve est transformé en cauchemar par des Zarbi mystérieux.

Vous aimerez aussi...

  • Pokémon Le Film - Genesect et l'éveil de la légende
    gulli
  • Pokémon le film 15 : Kyurem vs la Lame de la Justice
    gulli
  • Pokémon le film : Volcanion et la merveille mécanique
    gulli
  • Pokémon le film : Lucario et le mystère de Mew
    gulli
  • Pokémon : L'ascension de Darkrai
    gulli
  • Pokémon Ranger et le Temple des Mers
    gulli
  • Pokémon 2 : Le pouvoir est en toi
    gulli
  • Pokémon le film : Mewtwo contre-attaque
    gulli
  • Pokémon le film 13 - Zoroark : le maître des illusions
    gulli
  • Pokémon : Arceus et le Joyau de Vie
    gulli
  • Pokémon : Giratina et le Gardien du Ciel
    gulli
  • Beyblade Burst
    gulli