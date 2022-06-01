Pokémon le film : Lucario et le mystère de Mew

Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

La légende dit qu'autrefois, Aaron, l'Aura Gardien, aidé de son Pokémon Lucario, réussit à arrêter une terrible guerre. Au Palais Cameran, les habitants organisent chaque année un tournoi Pokémon pour le célébrer. Sacha y participe et gagne, obtenant ainsi le titre d'Aura Gardien. Or, le Pokémon légendaire Mew apparaît alors et kidnappe Pikachu. Lucario fait irruption et emmène Sacha et ses amis dans un périple à destination du mystérieux Arbre des Origines.