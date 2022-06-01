Pokémon le film : Lucario et le mystère de Mew
Pokémon le film : Lucario et le mystère de Mew
gulli

La légende dit qu'autrefois, Aaron, l'Aura Gardien, aidé de son Pokémon Lucario, réussit à arrêter une terrible guerre. Au Palais Cameran, les habitants organisent chaque année un tournoi Pokémon pour le célébrer. Sacha y participe et gagne, obtenant ainsi le titre d'Aura Gardien. Or, le Pokémon légendaire Mew apparaît alors et kidnappe Pikachu. Lucario fait irruption et emmène Sacha et ses amis dans un périple à destination du mystérieux Arbre des Origines. © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

  • Pokémon le film : Lucario et le mystère de Mew
    gulli

    Pokémon le film : Lucario et le mystère de Mew

    1:35:33

    Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

    La légende dit qu'autrefois, Aaron, l'Aura Gardien, aidé de son Pokémon Lucario, réussit à arrêter une terrible guerre. Au Palais Cameran, les habitants organisent chaque année un tournoi Pokémon pour le célébrer. Sacha y participe et gagne, obtenant ainsi le titre d'Aura Gardien. Or, le Pokémon légendaire Mew apparaît alors et kidnappe Pikachu. Lucario fait irruption et emmène Sacha et ses amis dans un périple à destination du mystérieux Arbre des Origines.

Vous aimerez aussi...

  • Pokémon Le Film - Genesect et l'éveil de la légende
    gulli
  • Pokémon le film 15 : Kyurem vs la Lame de la Justice
    gulli
  • Pokémon le film : Volcanion et la merveille mécanique
    gulli
  • Pokémon : L'ascension de Darkrai
    gulli
  • Pokémon Ranger et le Temple des Mers
    gulli
  • Pokémon 2 : Le pouvoir est en toi
    gulli
  • Pokémon le film : Mewtwo contre-attaque
    gulli
  • Pokémon 3 : Le sort des Zarbi
    gulli
  • Pokémon le film 13 - Zoroark : le maître des illusions
    gulli
  • Pokémon : Arceus et le Joyau de Vie
    gulli
  • Pokémon : Giratina et le Gardien du Ciel
    gulli
  • Beyblade Burst
    gulli