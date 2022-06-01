Pokémon Le Film - Genesect et l'éveil de la légende
Pokémon Le Film - Genesect et l'éveil de la légende
Quand une mégalopole se trouve menacée, Sacha, Pikachu et leurs amis volent à son secours ! Un vaste habitat pour les Pokémon au sein d'une grande ville débordante d'activité semble être une destination de choix pour un groupe de cinq Genesect. Mais l'arrivée de ces Pokémon fabuleux pose rapidement problème, car leur nid menace l'alimentation en électricité de la ville, et ils attaquent quiconque s'en approche.

Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

    1:08:49

