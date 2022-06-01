Pokémon le film 13 - Zoroark : le maître des illusions
Pokémon le film 13 - Zoroark : le maître des illusions
gulli

Sacha et ses amis arrivent à Crown city pour regarder la Pokemon Backer World Cup. Durant leur voyage ils rencontrent un Pokémon nommé Zorua qui est seul et qui est à la recherche de son ami. Ils décident alors de le laisser venir avec eux afin de pouvoir l'aider. C'est alors qu'un mystérieux Pokémon nommé Zoroark "Le maître de l'illusion" apparait sous les traits de Raikou, Suicune et de Entei détruisant la ville de Crown City ! Au même moment, Célébi apparait dans la ville après un bon de 20 ans depuis le passé et s'attire de graves ennuis... © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

  • Pokémon le film 13 - Zoroark : le maître des illusions
    gulli

    Pokémon le film 13 - Zoroark : le maître des illusions

    1:31:21

    Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

    Sacha et ses amis arrivent à Crown city pour regarder la Pokemon Backer World Cup. Durant leur voyage ils rencontrent un Pokémon nommé Zorua qui est seul et qui est à la recherche de son ami. Ils décident alors de le laisser venir avec eux afin de pouvoir l'aider. C'est alors qu'un mystérieux Pokémon nommé Zoroark "Le maître de l'illusion" apparait sous les traits de Raikou, Suicune et de Entei détruisant la ville de Crown City ! Au même moment, Célébi apparait dans la ville après un bon de 20 ans depuis le passé et s'attire de graves ennuis...

Vous aimerez aussi...

  • Pokémon Le Film - Genesect et l'éveil de la légende
    gulli
  • Pokémon le film 15 : Kyurem vs la Lame de la Justice
    gulli
  • Pokémon le film : Volcanion et la merveille mécanique
    gulli
  • Pokémon le film : Lucario et le mystère de Mew
    gulli
  • Pokémon : L'ascension de Darkrai
    gulli
  • Pokémon Ranger et le Temple des Mers
    gulli
  • Pokémon 2 : Le pouvoir est en toi
    gulli
  • Pokémon le film : Mewtwo contre-attaque
    gulli
  • Pokémon 3 : Le sort des Zarbi
    gulli
  • Pokémon : Arceus et le Joyau de Vie
    gulli
  • Pokémon : Giratina et le Gardien du Ciel
    gulli
  • Beyblade Burst
    gulli