Zendaya et Tom Holland, Nicole Kidman et Tom Cruise ou encore Nicolas Sarkozy et Carla Bruni... Tous ces couples ont un point commun : la femme est plus grande que son partenaire. Des centimètres d’écart qui peuvent susciter beaucoup de réactions. Des commentaires qui prouvent que la société n’est pas toujours prête à renverser le schéma traditionnel. Une chose est sûre : la convention sociale qui veut que la femme soit plus petite que l’homme est toujours bien ancrée. Comment surpasser les jugements et faire de cette différence une force ? Pourquoi est-ce si compliqué de se sentir féminine en étant grande ? Plus largement, comment notre monde façonne-t-il notre regard au point de rejeter celles qui ne rentrent pas dans les cases ? Notre société patriarcale est-elle prête à repenser son modèle féminin ? C PRODUCTIONS