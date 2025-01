18 mai 1939 : le régime nazi établit le plus grand camp de concentration spécialement réservé aux femmes, Ravensbrück. 130 000 femmes et enfants y ont été déportés. 90 000 y ont péri. Qui sont les femmes qui ont été déportées à Ravensbrück ? Comment s’organisait la vie dans ce camp inhumain ? Quelles épreuves traumatisantes ont dû surmonter les déportés ? Grâce aux témoignages des dernières survivantes, et à l’aide de reconstitutions et de modélisations 3D, ce film poignant raconte l’histoire de ce camp d’extermination à travers les destins exceptionnels de celles qui y sont passés. © ZED