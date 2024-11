Alors que la Grande Guerre a éclaté, Constance Reid se marie à l'aristocrate Sir Clifford Chatterley durant l'une de ses permissions. Reparti dans les tranchées pour combattre, Clifford revient quelques mois plus tard, paralysé. Impuissant, il rejette toute affection et Constance se sent seule. Alors qu'elle se promène sur leur propriété, Lady Chatterley va faire la rencontre de son garde-chasse, Oliver Mellors. S'ensuit alors une liaison passionnelle et interdite entre les deux amants. Constance va donc devoir choisir entre son mariage avec Clifford et son amour pour Oliver... © BBC STUDIOS FRANCE