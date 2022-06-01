Ruby l'ado Kraken
Ruby l'ado Kraken
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Âgée de 16 ans, Ruby Gillman est aussi maladroite qu'adorable. Elle tente désespérément de trouver sa place au lycée d'Océanside, où elle a l'impression d'être totalement transparente. Sa mère lui a formellement interdit de se baigner dans l'océan. Le jour où elle lui désobéit et brise cette règle d'or, elle découvre qu'elle est la descendante directe des reines guerrières Kraken et qu'elle est destinée à monter sur le trône occupé par sa grand-mère : la reine guerrière des Sept mers. © Gulli

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