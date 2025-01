Industriel tchéco-allemand, Oskar Schindler possédait une petite usine à Cracovie, en Pologne. Dès 1940, il employa des ouvriers juifs et, à mesure que leur persécution s'intensifiait, il réussit à établir son propre camp de concentration personnel, dans lequel ses ouvriers étaient protégés des terreurs extérieures. Membre respecté de l’Allemagne nazie, l'industriel a ainsi sauvé plus de 1 000 juifs de l’extermination. Découvrez la véritable histoire d'Oskar Schindler. © FREMANTLE MEDIA LTD