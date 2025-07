Au fil d’une plongée nostalgique entre émancipation féminine, starlettes dénudées et comique leste, ce documentaire raconte le parfum d'une époque : l’Italie des années 70-80 et la révolution sexuelle. Représentant certains archétypes du désir, des actrices italiennes tourneront dans une multitude de sexy-comédies mais aussi dans quelques productions plus ambitieuses. Quel regard faut-il porter sur ce moment du cinéma ? Était-il machiste, phallocrate ou féministe ? © LABEL IMAGE PRODUCTION