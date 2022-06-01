SOS fantômes 2
SOS fantômes 2
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Cinq ans après avoir sauvé la ville de l'assaut de monstres surnaturels et de l'arrivée de Vigo, un être maléfique, l'équipe de SOS Fantômes s'est reconvertie. Tout va pour le mieux pour le trio, jusqu'au jour où le bébé de Dana est victime d'un phénomène étrange : son landau se déplace tout seul et sème la pagaille dans les rues de la ville. Pas de doute : Vigo est de retour et compte bien s'emparer de New York. Peter, Ray, Egon et Winston décident alors de reprendre du service. © Gulli

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Jeunesse | Cinéma | SF & Fantastique

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