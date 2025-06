Annie et son fiancé, Alex, membre des brigades anti-gang de Los Angeles, ont décidé de faire une croisière dans les Caraïbes, à bord d'un somptueux paquebot. Le jeune homme ne tarde pas à relever le comportement étrange d'un passager, un informaticien nommé Geiger. En réalité, l'individu vient d'être licencié par sa société et a organisé, pour se venger, un plan machiavélique qui doit aboutir à la destruction du navire. Geiger, grâce à un montage informatique perfectionné, parvient à prendre le contrôle du « Seabourn Legend » et à imposer l'évacuation des passagers. Alex choisit de rester à bord afin de contrer les intentions du savant fou... THE WALT DISNEY COMPANY