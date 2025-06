Jack Traven et son coéquipier n'ont pas leur pareil pour venir à bout des truands les plus résistants. C'est ainsi qu'ils ont libéré les usagers d'un ascenseur qu'un maître chanteur retenait en otages. Payne aurait même péri dans l'explosion de sa bombe. Vaine illusion : le psychopathe installe une nouvelle bombe dans un bus, qui explosera si la vitesse descend en-dessous des 70 km/heure. Jack parvient à prendre place dans le bus tandis qu'une passagère, Annie, prend la place du chauffeur... © THE WALT DISNEY COMPANY