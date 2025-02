Lucas alias Lux, génie de l'informatique, intègre la meilleure école d'ingénieurs de France. Lors de la première soirée organisée par le BDE, il est victime de bizutage et d'humiliation de la part des étudiants les plus influents du campus. Pour se venger, il pirate leurs téléphones et ordinateurs afin de les espionner, découvrir leurs secrets, s'intégrer à leur groupe et les manipuler de l'intérieur. © SILEX FILMS - PICTANOVO - 2021