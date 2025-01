Souvent oublié, le KL Natzweiler du Struthof a pourtant été l’un des camps avec le plus haut taux de mortalité de l’Allemagne nazie. Caché dans les Vosges, il était inconnu d’une grande partie de la population et sa destruction s'est faite sans bruit. Le Struthof était également une zone d’expérimentation pour les scientifiques nazis : nombre de déportés y ont été mutilés ou tués dans le cadre de recherches sur des armes chimiques ou pour prouver la supériorité de la race aryenne. Ce documentaire lève le voile sur ces exactions commises en France grâce à de nombreux experts et témoignages de victimes. © ZED