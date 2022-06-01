26 avril 1986, après l'explosion du réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl, un nuage radioactif hautement toxique se déplace vers l'ouest de l'Europe. Le 1er mai, il recouvre les trois quarts du territoire français. Alors que différents pays européens prennent des mesures exceptionnelles pour protéger leur population, la France va persister dans la sous-estimation des risques. L'historien Fabrice d'Almeida et les témoins de l'époque - journalistes, scientifiques, lanceurs d'alertes - révèlent l'ampleur de la désinformation autour de cette catastrophe sanitaire et le culte du secret qui pèse depuis toujours sur la question nucléaire. © LA COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES