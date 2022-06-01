Ténor
Ténor
6play

Antoine, banlieusard, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeure de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez lui un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. © STUDIOCANAL

Voir la vidéo

Film | Drame | Film français

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Le garçon au pyjama rayé
    6terreplay
  • Danse avec les loups
    parispremierereplay
  • Le souffle du dragon
    tevareplay
  • Pour une femme
    m6replay
  • Ce que le jour doit à la nuit
    m6replay
  • La vie est belle
    6terreplay
  • La fille du RER
    m6replay
  • The captain
    w9replay
  • Closer : entre adultes consentants
    m6replay
  • Le sourire de Mona Lisa
    m6replay
  • Lancelot, le premier chevalier
    m6replay
  • Dis-moi oui...
    m6replay