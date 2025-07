Closer, entre adultes consentants

Entre passion, séduction et manipulation, deux couples en prise avec leurs désirs respectifs vont se livrer à un diabolique chassé-croisé amoureux, laissant place aux pires trahisons. En sortiront-ils indemnes ? Un film de Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen... © 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.