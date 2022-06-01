Le souffle du dragon
Partie 2

Reims, un groupe de femmes se retrouve toutes les semaines à bord d’un étrange bateau à tête de dragon. Sandrine, Rose-Marie, Poups et Fanny ne se connaissent pas mais elles ont toutes en commun de s’être battu contre un cancer du sein. Sur les conseils de leur oncologue, le docteur Cuvelier, elles vont ramer pour empêcher la récidive, se reconstruire physiquement et moralement mais également exorciser cette peur qui vit en elles. Coachées par Papi, un ancien champion de France d’aviron, ces femmes vont vivre ensemble une aventure humaine d’exception et se lancer un défi extraordinaire : se qualifier pour participer à une grande course internationale en Norvège. © MACT Productions

Téléfilm | Drame

