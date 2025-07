Lancelot, un valeureux guerrier, sauve la belle Guenièvre d'une embuscade. Dès cette première rencontre, ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais Guenièvre, héritière du royaume de Léonesse, est promise au roi Arthur afin de protéger son peuple des attaques du terrible prince Méléagant et de son armée. De son côté, Lancelot jure fidélité au célèbre roi et devient chevalier de la Table Ronde... ©1995 Columbia Pictures Industries, INC. All Rights Reserved.