Maggie et Tom Cabbott, un couple canadien, s’installent à Pelorus, un paisible village néo-zélandais, pour échapper à l’emprise de la famille de Tom. Mais leur nouveau départ vire au drame lorsque Tom disparaît en mer. En cherchant à le retrouver, Maggie découvre que leur vie Idyllique cache de sombres secrets et des révélations inattendues. ©2020. Maggie Ltd & Shaftesbury Sounds I Inc. Tous droits réservés.