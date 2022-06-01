S1 E1 - Le fil rouge du destin

Martin Bohm, veuf, peine à communiquer avec Jake, son fils autiste de 11 ans et fait tout ce qu'il peut pour qu'il ne manque de rien. Tout va changer lorsque Martin comprend que Jake possède un don incroyable, celui de voir l'immense toile invisible qui relie les êtres humains. Grâce à des associations de chiffres, il est capable d'entrevoir l'avenir et de connecter les personnes destinées à se rencontrer. © 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation - Tous droits réservés