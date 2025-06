Giuseppa, connue pour son authenticité, sa spontanéité et son franc-parler, reçoit des candidats de séries-réalité pour des confessions inédites, drôles et bouleversantes. Au programme : tous les sujets, même les plus intimes, comme l’amour, la célébrité, l’image de soi ou la chirurgie esthétique. © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE