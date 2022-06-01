Depuis près de quinze ans, la scientifique Jo Harding, aidée d'une équipe de météorologues, traque les tornades dans le but de mettre au point un appareil qui permettrait de prévoir ces cataclysmes météorologiques. Bill, son mari, désormais présentateur de la météo sur une chaîne de télévision, débarque un jour pour lui faire signer les papiers de leur divorce. Sa future femme, une élégante psychanalyste, l'accompagne. Ils tombent à point : un cyclone d'une rare violence est annoncé. Concurrencés par un ancien membre de l'équipe, Bill et Jo se lancent à la poursuite d'une tornade qui pourrait bien être un chef-d'œuvre du genre... NBC UNIVERSAL