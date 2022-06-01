Ce soir on chante pour les pompiers à Montpellier
Ce soir on chante pour les pompiers à Montpellier
Il n'y a pas de 13 juillet sans bal des pompiers ! Pour la deuxième année consécutive, pour soutenir « l’œuvre des pupilles » qui vient en aide aux orphelins des pompiers, vivez un rendez-vous festif et musical à l’image du célèbre bal des pompiers, incontournable et populaire à la veille du 14 juillet. Artistes et pompiers venus de toute la France rejoignent Jérôme Anthony et Élodie Gossuin à Montpellier pour danser et chanter tout en véhiculant des messages de préventions. Le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale à la hauteur de l’esprit festif et héroïque des pompiers ! Vitaa, La troupe de Molière, Aime Simone, Larusso, Marina Kaye, Nej, Hermes House Band, Jackie Quartz, David & Jonathan… ils seront tous là pour célébrer les pompiers ! © ELECTRON LIBRE

Divertissement | Concert | Musique

