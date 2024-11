Glasgow, début des années 50. Joe Taylor est engagé par Les Gault pour travailler sur sa péniche. Un après-midi, les deux hommes découvrent le cadavre d'une jeune femme flottant sur l'eau. Accident ? Suicide ? Meurtre ? La police enquête et arrête un suspect alors qu'il devient de plus en plus évident que Joe connaissait bien la victime. Entre-temps, Joe et l'épouse de Les, Ella, irrésistiblement attirés l'un par l'autre, nouent une liaison passionnée. © FACTORIS FILMS