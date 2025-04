Mr Brown (1/3)

Alors que la guerre froide divise l'Europe, Tommy et Prudence Beresford forment un couple ordinaire et élèvent leur fils George. Néanmoins, passionnés de mystères et d'enquêtes, ils n'hésitent pas à jouer les détectives amateurs. Leurs investigations les amènent parfois à venir en aide aux services secrets britanniques… © ALL3MEDIA