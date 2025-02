Jason Bull a une grande maîtrise de la psychologie humaine, son intuition hors norme et sa connaissance développée en technologie lui permettent de mettre en place de véritables stratégies dans la façon dont il veut qu'un procès se déroule. Il est à la tête de l'un des cabinets de conseil juridique les plus prolifiques du pays et avec son équipe d'experts, ils arrivent à « profiler » les jurés, analyser leurs réactions et prévoir leur comportement. © CBS PARAMOUNT