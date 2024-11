Il y a 3 jours|48:05

52. Benjamin Millepied : comment le chanteur Jeff Buckley lui a inspiré son nouveau spectacle

Dans "Au cœur de la création", Xavier de Moulins reçoit Benjamin Millepied. En ce début du mois de novembre, le danseur, chorégraphe et réalisateur revient sur la Scène musicale, à Paris, avec une nouvelle création : Grace, Jeff Buckley Dances. "Au cœur de la création", un podcast présenté par Xavier de Moulins. Chaque samedi, dans "RTL Soir", le journaliste nous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à un art. Écrivains, cinéastes, cuisiniers ou encore chanteurs et photographes, ils livrent leurs secrets et vont vous inspirer. Retrouvez l'intégralité de cet entretien en podcast tous les samedis, ainsi qu'un épisode bonus, Les Essentiels, tous les mercredis.