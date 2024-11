29.10.2024|41:14

L'INTÉGRALE - L'affaire Rey-Maupin : la nuit sans retour des tueurs de la Nation

REDIFF - Florence Rey et Audry Maupin. Une fille et un garçon. Jeunes, beaux, amoureux, des idées libres plein la tête. Jusqu'à l'automne 1994 où on les comparer, par facilité, à Bonny and Clyde. En une nuit, quatre morts sur le pavé parisien. Trois policiers et un chauffeur de taxi. La cinquième victime est Audry Maupin lui-même, abattu au terme d'une course poursuite insensée dans les rues de la capitale. Pourquoi cette équipée d'une violence tout aussi gratuite qu'inouïe ? Retrouvez tous les jours en podcast le décryptage d'un faits divers, d'un crime ou d'une énigme judiciaire par Jean-Alphonse Richard, entouré de spécialistes, et de témoins d'affaires criminelles. Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 29 octobre 2024.