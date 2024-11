10.10.2024|39:07

CRIMES SOLAIRES - 6. Meurtre à Porto-Vecchio : qui est le sniper de Fabrice Vial, tué sur son yacht ?

Direction la Corse, dans le golfe de Porto-Vecchio. C'est dans cet écrin protégé, à flanc de montagne, baigné par les eaux claires de la Méditerranée que l'entrepreneur Fabrice Vial a été abattu au milieu du mois d'août 2011 sur son yacht. Un scénario digne d'un film d'action ou d'un James Bond. Le tueur était embusqué dans l'obscurité. Un tireur d'élite, un sniper comme on dit sur les terrains de guerre. Très peu de professionnels sont capables de réussir une telle prouesse et de toucher leur cible dans de tels conditions. Presque dix ans après les faits, on continue à s'interroger sur cet assassinat qui reste l'un des plus troublants de l'histoire criminelle. "Les Voix du crime" vous propose d'écouter "Crimes Solaires", le podcast qui vous raconte les crimes commis à l'ombre des palmiers sous la chaleur estivale présenté par Jean-Alphonse Richard. "Crimes solaires" a été diffusé pour la première fois à l'été 2020.