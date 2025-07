Lien intestin-cerveau, pourquoi ai-je la boule au ventre ?

04.04.2025 | 15:40

Dans Quoi de Neuf Santé, Flavie Flament reçoit Mathilde Horn, Professeure de psychiatrie à l'Université de Lille et au CHU de Lille pour décrypter les troubles intestinaux et explorer les solutions L'intestin, notre "deuxième cerveau", réagit aux émotions. Stress et anxiété peuvent amplifier des douleurs abdominales bien réelles, créant un cercle vicieux entre corps et esprit. Trop souvent mal comprises, ces souffrances impactent le quotidien, plongent les patients dans l'errance médicale et compliquent leur prise en charge. Pourtant, mieux comprendre ce lien entre douleur et psychisme permet d'agir plus efficacement. Comment briser ce cycle et soulager ces troubles invisibles ?