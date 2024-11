29.08.2024|4:21

"Léo le lérot" d'Antoon Krings lu par Brice Dugenie

Tout l'été, RTL et Gallimard Jeunesse vous proposent de plonger dans l'univers merveilleux de la série les "Drôles de petites bêtes" d'Antoon Krings. 21 millions d'exemplaires vendus, 73 albums et autant de petites bêtes, série traduite dans une vingtaine de langues. Une collection de livres déjà culte ! Petit cousin du loir, Léo le Lérot dort le jour et ne sort qu'à la tombée de la nuit pour se nourrir. Tout le contraire de Benjamin le Lutin qui, lui, se réserve tous les fruits du jardin et se goinfre toute la journée ! Or c'est bientôt l'hiver, et Léo n'a plus rien à manger. Il a beau frapper à toutes les portes, personne ne lui répond. Il ne lui reste plus qu'à faire une petite «visite» à Benjamin à la nuit tombée, pour lui dérober toutes ses compotes et ses confitures. Et c'est bien fait pour le lutin: il n'avait qu'à partager avec ses copains du jardin !