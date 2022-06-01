Beetlejuice
Beetlejuice
gulli

Adam et Barbara Maitland connaissent un bonheur sans nuages dans leur jolie maison quand un accident de la route les expédie dans l'autre monde. Devenus fantômes, ils reviennent hanter leur demeure. Cependant, leur calme est bientôt troublé par l'arrivée des nouveaux propriétaires, une famille de bourgeois new-yorkais excentriques et bruyants. Adam et Barbara ont bien l'intention de les faire déguerpir en faisant appel à un " bio-exorciste " du nom de Beetlejuice. © Gulli

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Jeunesse | Cinéma | SF & Fantastique

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