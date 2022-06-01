S1 E1

Ancien hors-la-loi, Castaneda n’a pas toujours été du bon côté de la vie. Aujourd’hui il n’a qu’un seul objectif : donner le meilleur à sa fille, Alia. Mais un soir, cette dernière ne rentre pas au domicile. Les premières heures sont décisives et le commissariat est en sous-effectif, alors Castaneda va enquêter à sa manière et s’affranchir des règles pour la retrouver. Entouré de Nass, son meilleur ami, de Charlie, la surveillante scolaire du lycée d’Alia, et d’anonymes comme lui, sans passe-droits ni diplômes, ils vont sillonner la région pour traquer le ravisseur. © BONNE PIOCHE STORY