Brigade anonyme
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S1 E1

Ancien hors-la-loi, Castaneda n’a pas toujours été du bon côté de la vie. Aujourd’hui il n’a qu’un seul objectif : donner le meilleur à sa fille, Alia. Mais un soir, cette dernière ne rentre pas au domicile. Les premières heures sont décisives et le commissariat est en sous-effectif, alors Castaneda va enquêter à sa manière et s’affranchir des règles pour la retrouver. Entouré de Nass, son meilleur ami, de Charlie, la surveillante scolaire du lycée d’Alia, et d’anonymes comme lui, sans passe-droits ni diplômes, ils vont sillonner la région pour traquer le ravisseur. © BONNE PIOCHE STORY

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Série | Policier | Drame

Saison 1

Une mission : trouver la vérité

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