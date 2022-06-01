S1 E1

En avril 2011, la famille de Salin est retrouvée enterrée sous la terrasse : la mère, les quatre enfants et les deux labradors ont été tués. Seul le père, Christophe de Salin, reste introuvable et devient le principal suspect. Fascinée par l’affaire, la hackeuse Anna-Rose mène sa propre enquête et fournit de nombreuses réponses à la police. Une question demeure : comment cet homme irréprochable et père de famille modèle a-t-il pu basculer jusqu’à envisager l’élimination des siens ? © SND